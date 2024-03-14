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Ле Пен висловила підтримку України, але утрималась від голосування за безпекову угоду
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Ле Пен висловила підтримку України, але утрималась від голосування за безпекову угоду

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Франція
Марін Ле Пен. Фото: АР

Лідерка французької партії "Національне об’єднання", яка є однією з найбільш проросійських політиків країни, Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну. За її словами, французи зобов'язані "висловити повагу українській нації".

Про підтримку Україні політикиня заявила під час виступу в Національній асамблеї.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, Росія спровокувала війну на порозі Євросоюзу і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", — сказала Ле Пен.

Вона додала, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Попри підтримку України, члени партії "Національне об'єднання" та Марін Ле Пен утрималися від голосування за угоду про безпеку, укладену між Україною та Францією в лютому цього року.

"Заради безпеки Франції ми не можемо дотримуватися умов, які ви висунули в цій угоді, але щоб продемонструвати нашу підтримку України, і лише для цього ми будемо задоволені утриманням", — заявила Ле Пен.

12 березня Національні збори (нижня палата парламенту Франції) проголосувала за двосторонню безпекову угоду з Україною.

З якими державами Україна підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

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