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Співробітники аеропортів Парижа анонсували страйк 21 травня
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Співробітники аеропортів Парижа анонсували страйк 21 травня

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Аеропорт Шарль-де-Голль
Співробітники аеропорту Шарль-де-Голль, 16 травня 2024 року. Getty Images/Dimitar Dilkoff/AFP

Співробітники паризьких аеропортів Орлі, Ле Бурже та Шарль-де-Голль мають намір провести 21 травня страйк, вимагаючи премій з нагоди роботи під час Олімпійських ігор.

Про це повідомляє газета Le Parisien.

Заклик до страйку поширили великі профспілки: "Загальна конфедерація праці", "Національна спілка автономних профспілок", "Французька демократична конфедерація праці" та "Робітнича сила". Також зранку заплановано маніфестацію перед терміналом 2E аеропорту Шарль-де-Голль. Видання також пише про ускладнення руху транспорту у цей день. Його вже стигли назвати "чорним вівторком" для транспорту.

Основні вимоги страйкуючих: одноразова премія для всіх працівників аеропортів, які будуть задіяні в період з 8 липня по 15 вересня (період проведення Олімпійських ігор в Парижі), збільшення штату співробітників з метою знизити навантаження на діючих, ранній вихід на пенсію з урахуванням важких умов праці та перегляд зарплат у бік збільшення.

"Кількість учасників (страйку — ред.) не така вже й мала, але це не паралізує роботу", — зізнався один із профспілкових активістів у розмові з кореспондентом видання.

Дата 21 травня була обрана не випадково: цього дня заплановано засідання ради акціонерів групи компаній "Аеропорти Парижа". Співробітники Національної компанії французьких залізниць також мають намір провести цього дня масовий страйк, вимагаючи премій у зв'язку з роботою на Олімпійських іграх.

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