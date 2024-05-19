Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Франції випустили поштову марку з ароматом багета
ФРАНЦІЯЇЖАПодіїСвітЖиттяЇжа

У Франції випустили поштову марку з ароматом багета

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ароматизована поштова марка, присвячена багету, яку випустила пошта Франції
Ароматизована поштова марка, присвячена багету, яку випустила пошта Франції. Х Universal Postal Union

Французька пошта випустила ароматизовану поштову марку, яку можна потерти, щоб відчути запах багета.

Про це повідомляє The Guardian.

На марці, яка коштує 1,96 євро, зображений багет, прикрашений червоно-біло-синьою стрічкою.

Наклад марки становить 594 000 примірників.

Як повідомили в паризькому магазину Le Carre d'encre, який її продає, марка має “аромат пекарні”. Чорнило, що використовується на марках, містить мікрокапсули, які створюють аромат.

Повідомляється, що ароматизовану марку випустили у продаж у п'ятницю після запуску в четвер, у день Святого Оноре, покровителя пекарів і кондитерів.

“Багет, хліб нашого повсякденного життя, символ нашої гастрономії, перлина нашої культури”, — зазначає La Poste на своєму сайті.

“Цей аромат інкапсульований. Ми купуємо його в іншого виробника. І складність для нас полягає в тому, щоб нанести це чорнило, не розбиваючи капсули, щоб потім клієнт міг випустити запах, потираючи штамп”, — пояснив журналістам друкар Philaposte Дам’єн Лаво.

У 2022 році французький багет отримав статус спадщини ЮНЕСКО. Одного разу президент Франції Еммануель Макрон назвав його “250 грамами магії та досконалості”.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Аеропорт Шарль-де-Голль
Співробітники аеропортів Парижа анонсували страйк 21 травня
Прапор Франції
У Франції закликають дозволити Україні бити по території РФ
Французький патруль в Новій Каледонії
Уряд Франції оголосив про розгортання військових у Новій Каледонії
Протести в Новій Каледонії
У французькій Новій Каледонії сталися заворушення через виборчу реформу, є загиблі
На початок