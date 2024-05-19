У Франції випустили поштову марку з ароматом багета

Французька пошта випустила ароматизовану поштову марку, яку можна потерти, щоб відчути запах багета.

Про це повідомляє The Guardian.

На марці, яка коштує 1,96 євро, зображений багет, прикрашений червоно-біло-синьою стрічкою.

Наклад марки становить 594 000 примірників.

Як повідомили в паризькому магазину Le Carre d'encre, який її продає, марка має “аромат пекарні”. Чорнило, що використовується на марках, містить мікрокапсули, які створюють аромат.

Повідомляється, що ароматизовану марку випустили у продаж у п'ятницю після запуску в четвер, у день Святого Оноре, покровителя пекарів і кондитерів.

“Багет, хліб нашого повсякденного життя, символ нашої гастрономії, перлина нашої культури”, — зазначає La Poste на своєму сайті.

“Цей аромат інкапсульований. Ми купуємо його в іншого виробника. І складність для нас полягає в тому, щоб нанести це чорнило, не розбиваючи капсули, щоб потім клієнт міг випустити запах, потираючи штамп”, — пояснив журналістам друкар Philaposte Дам’єн Лаво.

У 2022 році французький багет отримав статус спадщини ЮНЕСКО. Одного разу президент Франції Еммануель Макрон назвав його “250 грамами магії та досконалості”.