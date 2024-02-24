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Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
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Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 24 лютого, у Києві, підписали двосторонню безпекову угоду між країнами. Також двосторонню угоду у сфері безпеки Зеленський підписав із главою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Про це глава України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, ці документи закладають міцну основу для тривалого безпекового партнерства між нашими державами.

Президент додав, що, зокрема із Мелоні вони також обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в "Групи семи" (G7).

В Офісі президента зазначили, що безпекова угода з Італією закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань з боку Італії, зокрема щодо довгострокової військової та фінансової допомоги впродовж її дії (10 років — ред.). Вона визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці між Україною та Італією у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ.

Також фіксується, що Італія й надалі забезпечуватиме найнагальніші та найбільш невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей.

Крім цього, згідно із документом, Італія і далі робитиме свій внесок у Місію ЄС із надання військової допомоги Україні шляхом проведення підготовки військовослужбовців.

Окремі блоки угоди окреслюють співпрацю в питаннях санкційного тиску на агресора та притягнення РФ до відповідальності. Також документ фіксує конкретні обсяги наданої Україні фінансової підтримки та військових пакетів від Італії з початку повномасштабної війни разом із зобов’язанням Італії продовжувати надавати таку допомогу впродовж усіх десяти років чинності договору. Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом. Також документ фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Щодо безпекової угоди з Канадою, Зеленський зазначив, що документ, зокрема, передбачає країною Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Як повідомили в Офісі президента, документ також засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю. Крім того, угода підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Також угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Угода чинна протягом десяти років з дати її підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд також приїхали до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

З якими державами Україна підписала аналогічні безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів G7. На ньому президенти Європейської ради, Європейської комісії та представники країн "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна з країн співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Які країни підтримують Декларацію

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

У другий день вільнюського саміту до країн "Групи семи" приєдналася й Скандинавські країни: Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Вони оголосили, що долучаться до G7 у питанні гарантій безпеки для України.

Згодом про свою підтримку висловили й країни Балтії. 17 серпня премʼєр-міністри Латвії, Литви та Естонії у спільній заяві офіційно повідомили, що підтримують Декларацію.

Згодом список поповнили й Балкани: Греція, Північна Македонія, Болгарія, Чорногорія та частково визнане Косово. Опісля свою підтримку висловили Бельгія, Чехія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Кіпр.

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