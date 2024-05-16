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Уряд Франції оголосив про розгортання військових у Новій Каледонії
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Уряд Франції оголосив про розгортання військових у Новій Каледонії

ЗМІ
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Французький патруль в Новій Каледонії
Французький жандармський патруль на кільцевій розв’язці в Нумеа, Нова Каледонія, 12 грудня 2021 року. AP/Clotilde Richalet

Після кількох ночей заворушень у Новій Каледонії оголосили надзвичайний стан. Уряд також оголосив про розгортання військових "для забезпечення безпеки" портів і аеропортів.

Про це повідомляє французька телевізійна та радіомережа новин BFMTV.

Четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня. Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні, 14 травня. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери бояться, що цей крок розбавить голоси канаків — корінного меланезійського населення.

У пресрелізі Верховний комісар Республіки в Новій Каледонії оголосив, що з понеділка поліція арештувала близько 200 людей.

Президент Франції Еммануель Макрон очолить раду з оборони та національної безпеки щодо ситуації в Новій Каледонії в четвер об 12:00 за київським часом

Нова Каледонія — третя у світі країна за виробництвом нікелю. Виборча реформа — один з ключових етапів у боротьбі за роль Франції на багатому корисними копалинами острові. Франція анексувала острів у 1853 році та надала колонії статус заморської території в 1946 році.

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