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Парламент Франції підтримав безпекову угоду з Україною
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Парламент Франції підтримав безпекову угоду з Україною

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Франція, парламент
Франція, парламент. Фото: AP

У вівторок, 12 березня, Національні збори — нижня палата парламенту Франції — проголосувала за двосторонню безпекову угоду з Україною.

Про це повідомляє Le Figaro.

За підтримку двосторонньої угоди про безпекову угоду Франції та України проголосували 372 депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту), натомість 99 виступили проти.

Перед голосуванням перед парламентом виступив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.

"Голосувати проти – означає дати Путіну всі аргументи і сигнал, якого він чекає... Утриматися – означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", – сказав він.

Прем'єр також повторив слова президента Франції щодо відправки військ в Україну.

"Ми не виключаємо, в принципі, жодного варіанту. Ми не встановлюємо обмежень проти Росії, яка не встановлює жодних обмежень", – сказав Атталь, уточнивши, що уряд, однак, не позиціонує себе в "логіці ескалації".

Під час дебатів більшість депутатів підтримали безпекову угоду. Проте критикували окремі заяви Еммануеля Макрона, зокрема щодо можливої відправки військ в Україну.

Що відомо про заяву Макрона

27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська.

З якими державами Україна підписала безпекові угоди

Першу таку угоду Україна 12 січня підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією.

24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою.

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