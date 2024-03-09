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Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну — Politico
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Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну — Politico

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Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну — Politico
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Фото: AP

Франція будує альянс країн, відкритих для потенційного відправки західних військ в Україну, при цьому поглиблюючи суперечності з Німеччиною.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час зустрічі зі своїми балтійськими та українськими колегами у Литві підтримав ідею про те, що іноземні війська в Україні зможуть допомогти ЗСУ зокрема у такій сфері як розмінування.

"Це не Росія має казати нам, як ми повинні допомогти Україні в найближчі місяці чи рокиа. Росія не має організувати, як ми розгортаємо наші дії, або встановлюємо червоні лінії. Тому ми вирішуємо це серед нас", — сказав Сежурне.

При цьому міністр відзначив, що Україна наразі не просила західних партнерів відправити війська, однак просила надіслати боєприпаси.

"Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", — підсумував глава французького МЗС.

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, щоєвропейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

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