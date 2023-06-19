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Україна виконала дві із семи умов для вступу в Євросоюз
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Україна виконала дві із семи умов для вступу в Євросоюз

ЗМІ
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Прапори України та ЄС, Київ, 23 червня 2022
Прапори України та ЄС, Київ, 23 червня 2022. Фото: AP/Nariman El-Mofty

Єврокомісія на цьому тижні оприлюднить звіт, в якому зазначено, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись високопосадовців ЄС.

Зазначається, що у звіті планується підкреслити прогрес вступу до ЄС, якого Україна досягла, попри розпочату Росією війну.

Один із чиновників сказав, що дві виконані умови вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент у звіті "зосереджений на позитивних моментах".

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про те, щоб прикрасити реальність, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи, які можна було б назвати", – розповів журналістам агентства один з високопосадовців.

Крім більшої боротьби з корупцією, інші критерії включають реформи Конституційного Суду України та правоохоронних органів, заходи проти відмивання грошей, а також закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.

Один з високопосадовців, знайомий з рекомендаціями блоку щодо верховенства права, додав:

"Що стосується реформ, то склянка була б наполовину повною, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на цей час. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові умови, які потрібно виконати", — сказав чиновник.

Посадовець зазначив, що Україна призначила нових керівників САП та НАБУ, як це було потрібно, хоча її антиолігархічний закон, зокрема, визнали недостатнім.

12 червня голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив Суспільному, що усну оцінку Європейського союзу щодо виконання Україною євроінтеграційних рекомендацій варто очікувати в середині наступного тижня.

Що відомо про вступ України в Євросоюз

Європейська Рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в Європейський Союз. Але Україна має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — 17 червня, після засідання Єврокомісії, на якому вирішувалося, чи рекомендувати надати Україні статус кандидата в ЄС, сказала її президентка Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

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