Євросоюз допоможе Україні реконструювати близько сотні навчальних закладів, виділив фінансування на програми психічного здоров'я українців з ПТСР і запустить програму "Еразмус Плюс" — для освітян і спортсменів. Про це, а також про подальшу інтеграцію України в ЄС Суспільне поговорило з віцепрезидентом Єврокомісії Маргарітісом Схінасом.

Ви відвідали Київ. Які угоди підписали під час цього візиту?

Моя робота в Єврокомісії пов'язана з найбільш антропоцентричними речами. Тому я зосереджений на питаннях, які щось значать для пересічного громадянина в його повсякденному житті. Освіта, культура, охорона здоров'я. Я відвідав Україну — до речі, вчетверте за час мого мандату, щоб формалізувати дві угоди про співпрацю з українським урядом у сферах освіти та охорони здоров'я. Я також зустрівся з першою леді, міністром молоді та спорту, міністром культури. Тож це нагода відсвяткувати багато хороших справ, які ми зробили разом, а також визначити, як ми працюватимемо в майбутньому.

Щодо охорони здоров’я. Зараз ми маємо складну ситуацію через підрив росіянами Каховської ГЕС. Чи забезпечує ЄС медичну евакуацію з Херсонської області?

З початку російського вторгнення, ми через програму MEDEVAC евакуювали близько трьох тисяч пацієнтів з України. У нас також на випадок необхідності доступні 10 000 ліжок у лікарнях ЄС. Крім того, в країнах-членах Союзу, які мають спільні кордони з Україною, є так звані медичні хаби — заклади, що можуть допомогти організувати надання медичної допомоги, медичну евакуацію.

У Херсоні ми у розпорядженні українського уряду. Якщо він захоче використати можливості MEDEVAC для евакуації, ми це зробимо.

Чи є якісь програми ЄС у сфері ментального здоров'я для українських військових?

Минулого тижня ми вперше представили стратегію ЄС у сфері ментального здоров'я. Визначили Україну як один з найбільш показових випадків, коли потрібна допомога та виділили країні понад 30 мільйонів євро для розв'язання проблем ментального здоров'я.

Ми готуємо тренерів, які допомагають українцям з проблемами психічного здоров'я, особливо ветеранам та дітям, що зазнали післявоєнних травм. Ми також виділили 10 мільйонів євро для роботи з чутливими випадками.

Розкажіть про спільні культурні чи освітні програми між Україною та ЄС?

Україна є єдиною країною, яка ще не є членом ЄС, але має повний доступ до наших програм — до програми досліджень та інновацій "Горизонт", до програми мобільності "Еразмус Плюс", а також до нашої культурної співпраці "Креативна Європа". В моїй сфері компетенції Україна де-факто є членом Європейського Союзу, тому що може скористатися багатьма можливостями країн-членів ЄС.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Фото: Олександр Брамський / Суспільне

Україна є єдиною країною не членом ЄС, яка приєдналася до програми "Горизонт".

Не єдина, ще є Ізраїль. Суто для прикладу якості та інтенсивності відносин, які ми маємо: Ізраїль та Україна беруть участь у програмі "Горизонт". А от Сполучене Королівство не бере, розумієте? Це показує, наскільки глибокою є наша співпраця.

Як українські студенти інтегруються в університети ЄС?

Ми пишаємося тим, що приймаємо сотні тисяч якщо не мільйони українських студентів і школярів. Але також, що важливо, ми забезпечуємо взаємне визнання освіти в Європейському Союзі з українською навчальною програмою.

Ми також відновлюємо 100 зруйнованих росіянами шкіл в Україні. Друкуємо шкільні книги, підручники для українських школярів.

Бізнес. Чи буде український ринок цікавим до закінчення війни?

Україна де-факто має глибоку торговельну угоду. З початку війни ми надали українському експорту вільний доступ до єдиного ринку ЄС, підтримуємо Україну макроекономічною допомогою в розмірі близько двох мільярдів євро на місяць, тому не можна сумніватися у відданості Європейського Союзу підтримувати Україну. Ми все це робимо, тому що це певним чином є передумовою для кращої підготовки вступу України до ЄС, який, безумовно, наступить.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас. Фото: Олександр Брамський / Суспільне

Кібербезпека. Ця тема була у вашому порядку денному під час візиту в Київ. Україна часто є мішенню для російських хакерів. Наприклад, 14 червня вони атакували сайт Суспільного. Як ЄС та Україна взаємодіють у цій сфері?

Перш за все, Україна вважається одним з чемпіонів з кібербезпеки у світі. Звичайно, ви стикаєтеся з кібератаками, ми стикаємося з кібератаками, але якість і рівень захисту українських органів кібербезпеки є загальновизнаними. Цей успіх став можливим завдяки тому, що з самого початку ми, європейці, а також американці, підтримували Україну не тільки обладнанням, але й експертами, які, безумовно, допомогли вам стримати багато ризиків. Коли війна закінчиться, буде багато охочих приїхати до Києва, щоб зрозуміти, як це все працює так добре.

Спорт. Скільки українських спортсменів можуть тренуватися в країнах ЄС і в яких саме?

Я належу до покоління європейців, які вважали українських спортсменів провідними європейськими виконавцями. Я належу до покоління, яке пам'ятає Сергія Бубку та багатьох талановитих футболістів і легкоатлетів, що домінували на спортивній сцені Європи. Звичайно, боляче, що спортивні змагання зі зрозумілих причин припинилися, але я впевнений, український спорт повернеться.

Одна з хороших новин — з наступного року ми відкриємо нашу програму мобільності "Еразмус Плюс" для спортивного співробітництва. Тобто це буде співпраця не лише в галузі освіти, співробітництво між школами та університетами, але й українські організації, команди, спортсмени також матимуть право на підтримку від "Еразмус Плюс". Пропозиції мають подати до жовтня 2023-го, а фінансування почнеться з наступного року.