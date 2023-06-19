ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Президентка Єврокомісії: На Лондонській Конференції розглянуть продовження фінансової підтримки України після 2023 року
УКРАЇНАЄСВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЕкономікаПолітика

Президентка Єврокомісії: На Лондонській Конференції розглянуть продовження фінансової підтримки України після 2023 року

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві, 9 травня 2023 рік. Фото: Associated Press

На Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні 21-22 червня розглянуть продовження фінансової допомоги для України після 2023 року.

Про це, за результатами телефонної розмови з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Добра розмова з Ріші Сунаком перед Лондонською конференцією по Україні. Ми говорили про фінансову підтримку для України після 2023 року, можливості та виклики від штучного інтелекту та боротьбу із контрабандою мігрантів", — йдеться у дописі Урсули фон дер Ляєн.

21-22 червня Сполучене Королівство спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України.

Конференція з питань відновлення буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків вторгнення РФ в Україну, у тому числі шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та участі приватного сектору в процесі відбудови.

Що відомо про потреби на повоєнну відбудову України

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відбудову і відновлення України внаслідок війни Росії проти України потрібно 349 мільярдів доларів. Він зазначив, що сума неостаточна, адже бойові дії та ракетні обстріли РФ тривають.

У березні 2023 року Світовий банк повідомив, що на повоєнне відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

14 червня Світовий банк повідомив, що уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів зробили нові грантові внески до Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України задля відбудови. Фінансування URTF наразі досягло понад 920 мільйонів доларів.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Прапори України та ЄС, Київ, 23 червня 2022
Україна виконала дві із семи умов для вступу в Євросоюз
Роман Червінський
Справа Червінського: Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу
Міноборони України
Міноборони: За неналежне виконання оборонних контрактів подано 74 позови на загальну суму 9,5 млрд грн
Міністерство охорони здоров'я
МОЗ: Гігієнічним нормам на півдні не відповідають щонайменше 30% проб води, відібраних з поверхневих водойм
На початок