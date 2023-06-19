На Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні 21-22 червня розглянуть продовження фінансової допомоги для України після 2023 року.

Про це, за результатами телефонної розмови з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Добра розмова з Ріші Сунаком перед Лондонською конференцією по Україні. Ми говорили про фінансову підтримку для України після 2023 року, можливості та виклики від штучного інтелекту та боротьбу із контрабандою мігрантів", — йдеться у дописі Урсули фон дер Ляєн.

21-22 червня Сполучене Королівство спільно з Україною проведуть у Лондоні міжнародну Конференцію з питань відновлення України.

Конференція з питань відновлення буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків вторгнення РФ в Україну, у тому числі шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та участі приватного сектору в процесі відбудови.

Що відомо про потреби на повоєнну відбудову України

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відбудову і відновлення України внаслідок війни Росії проти України потрібно 349 мільярдів доларів. Він зазначив, що сума неостаточна, адже бойові дії та ракетні обстріли РФ тривають.

У березні 2023 року Світовий банк повідомив, що на повоєнне відновлення України потрібно 411 млрд доларів.

14 червня Світовий банк повідомив, що уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів зробили нові грантові внески до Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України задля відбудови. Фінансування URTF наразі досягло понад 920 мільйонів доларів.