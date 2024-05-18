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Проукраїнський прем'єр-міністр офіційно очолив уряд Хорватії
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Проукраїнський прем'єр-міністр офіційно очолив уряд Хорватії

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Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. AP Photo/Darko Bandic

Хорватський парламент схвалив уряд на чолі з проєвропейським та проукраїнським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Про це повідомляє Reuters.

Уточнюється, що в уряді домінуватиме консервативна проєвропейська партія ХДС (Хорватський демократичний союз). Пленкович вступить на посаду на третій термін.

"Ми хочемо успішної, життєво важливої, справедливої, сталої та суверенної Хорватії", — сказав він, представляючи програму уряду.

За склад уряду проголосували 79 депутатів, 61 проголосували проти, один утримався.

Як пише Reuters із посиланням на політолога Давора Гженеро, Пленкович, ймовірно, знайде спосіб продовжувати вести центристську політику, орієнтовану на ЄС.

"Я думаю, що серйозних змін у державній політиці не буде. Хорватія залишається стабільною як держава, яка виступає за Європу", — сказав Гженеро.

Особливість парламентських виборів у Хорватії 2024 року в тому, що основна боротьба розгорнулася між партіями обвинуваченого в корупції прем'єра Андрея Пленковича та президента Зорана Мілановича, якого критикують за проросійську позицію.

Спочатку планувалося, що голосування відбудеться восени. Але у березні 2024 року парламент розпустили. Політична криза в країні виникла через звинувачення у корупції на адресу партії прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича — ХДС ("Хорватський демократичний союз") — з боку опозиції.

Конфлікт між двома хорватськими лідерами спалахнув після початку війни в Україні. Зоран Міланович часто критикував дії ЄС та НАТО за допомогу Україні. Президента неодноразово звинувачували у проросійській позиції. Він очолив коаліцію партій, у якій головною виступає Соціал-демократична партія (СДП).

Парламент Хорватії обирають на чотири роки, він може мати не менше 100 та не більше 160 депутатів, обраних на основі прямого, загального та рівного виборчого права таємним голосуванням. Вибори проводяться після закінчення мандата чи розпуску старого парламенту.

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