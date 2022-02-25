Сполучені Штати заявили, що Росія за добу військової операції випустила понад 160 ракет по території України. Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає The Hill.

Загалом, понад 160 ракет для нанесення авіаударів по Україні було запущено з різних платформ наземного і морського базування, повідомив чиновник журналістам.

Більшість випущених снарядів є балістичними ракетами малої дальності, але авіаудари також містили "суміш" ракет середньої дальності та крилатих ракет.

Крім того, США вважають, що війська Кремля з ранку 24 лютого наблизилися до Києва, утім у Пентагоні ще не спостерігали "просування вглиб або далі на захід" і бачили "випадки, коли деякі українські підрозділи чинили опір". Також чиновник Міноборони США додав, що президент Росії Володимир Путін поки ще не задіяв більшість наявних у нього військових сил.

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