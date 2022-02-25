Сполучені Штати заявили, що Росія за добу військової операції випустила понад 160 ракет по території України. Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає The Hill.
Загалом, понад 160 ракет для нанесення авіаударів по Україні було запущено з різних платформ наземного і морського базування, повідомив чиновник журналістам.
Більшість випущених снарядів є балістичними ракетами малої дальності, але авіаудари також містили "суміш" ракет середньої дальності та крилатих ракет.
Крім того, США вважають, що війська Кремля з ранку 24 лютого наблизилися до Києва, утім у Пентагоні ще не спостерігали "просування вглиб або далі на захід" і бачили "випадки, коли деякі українські підрозділи чинили опір". Також чиновник Міноборони США додав, що президент Росії Володимир Путін поки ще не задіяв більшість наявних у нього військових сил.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ. Також він підписав указ про загальну мобілізацію.
- В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.
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