Генеральний штаб ЗСУ звернувся до українців з проханням надавати українським військовим та керівництву своїх населених пунктів інформацію про пересування ворожої техніки.

Про це йдеться у зверненні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, це стосується жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей.

"Вірогідно, вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей", — повідомили у відомстві.

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