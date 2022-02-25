Ми залишаємося наодинці у захисті держави — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри економічну та військову підтримку лідерів країн світу, Україна залишається одна у захисті своєї території та суверенітету від Росії.
Про це він заявив на екстреному брифінгу.
"Під час промов з лідерами різних держав я чув декілька речей. Перше — нас підтримують, я вдячний кожній державі яка підтримує нас конкретно, а не словами. Але є й друге — ми залишаємося на одинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом із нами? Чесно, не бачу таких", — сказав очільник держави.
З приводу готовності керівництва РФ говорити про "нейтральний статус" України, Зеленський заявив, що ніхто не готовий дати Україні гарантії безпеки.
"Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави.
Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії?", — сказав президент.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ. Також він підписав указ про загальну мобілізацію.
- В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.
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