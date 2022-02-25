Ми залишаємося наодинці у захисті держави — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри економічну та військову підтримку лідерів країн світу, Україна залишається одна у захисті своєї території та суверенітету від Росії.

Про це він заявив на екстреному брифінгу.

"Під час промов з лідерами різних держав я чув декілька речей. Перше — нас підтримують, я вдячний кожній державі яка підтримує нас конкретно, а не словами. Але є й друге — ми залишаємося на одинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом із нами? Чесно, не бачу таких", — сказав очільник держави.

З приводу готовності керівництва РФ говорити про "нейтральний статус" України, Зеленський заявив, що ніхто не готовий дати Україні гарантії безпеки.

"Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави.

Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії?", — сказав президент.

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