У Київ зайшли диверсійні групи РФ. Розпочалася оборона столиці

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога. Визначені сили ЗСУ приступили до оборони столиці.

Про це глава держави заявив на екстреному брифінгу.

"Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян — будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години", — закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що "визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва".

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як "ціль номер один", але він зі своєю родиною залишається у Києві.

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