Президент Володимир Зеленський заявив, що він та його родина залишаються у Києві разом з українським народом. Росія позначила його як "ціль номер один".
Про це він заявив на екстреному брифінгу.
"Знаю, що вкидають зараз багато різної інформації та фейків, зокрема і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюся у столиці, залишаюсь зі своїм народом. Моя родина також в Україні, мої діти також в Україні. Моя сім'я — не зрадники, а громадяни України. Але, де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права", — сказав очільник держави.
Він зазначив, ворог позначив його "як ціль номер один", а його родину — "як ціль номер два".
"Вони (російські війська — ред.) хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", — сказав Зеленський.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.
- В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.
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