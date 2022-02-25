Президент Володимир Зеленський заявив, що він та його родина залишаються у Києві разом з українським народом. Росія позначила його як "ціль номер один".

Про це він заявив на екстреному брифінгу.

"Знаю, що вкидають зараз багато різної інформації та фейків, зокрема і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюся у столиці, залишаюсь зі своїм народом. Моя родина також в Україні, мої діти також в Україні. Моя сім'я — не зрадники, а громадяни України. Але, де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права", — сказав очільник держави.

Він зазначив, ворог позначив його "як ціль номер один", а його родину — "як ціль номер два".

"Вони (російські війська — ред.) хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", — сказав Зеленський.

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