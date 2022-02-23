Внаслідок указу Володимира Зеленського про призов резервістів в особливий період, до лав ЗСУ призвуть 36 тисяч військовослужбовців резерву, до Національної гвардії та Державної прикордонної служби — по 5 тисяч.

Про це повідомив Юрій Максимів, військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час брифінгу 23 лютого.

За словами військового комісара, мова не йде про мобілізацію чи мобілізаційну підготовку.

"Підкреслю, що мова не йде про мобілізацію. Визначені критерії, переважно це сімейні обставини тощо, за якими під час мобілізації, про яку не йде мова, військовозобовʼязаним надається відстрочка від призову. Так само вона розповсюджується на резервістів. Виховання дітей, батько чи матір один чи одиначка, наявність дітей чи батьків непрацездатних тощо", —каже Максимів.

За словами комісара, вже зараз центри комплектування можуть відправляти людей до військових частин. Проте, нараз триває етап підготовки до їхнього прийняття. На це передбачено декілька днів. Максимів також повідомив, що завданням резервістів є прибуття до військової частини та підготовка до виконання обовʼязку з захисту держави.

"Визначена кількість резервістів, яка прибуде до ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. До ЗСУ надійдуть резервісти до 36 тисяч. Нацгвардія та прикордонники — по 5 тисяч", — повідомив військовий комісар.

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