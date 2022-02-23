В Україні розпочалася евакуація персоналу російських дипломатичних установ. Про це повідомляє кремлівське агентство "ТАСС" із посиланням на джерело посольстві РФ у Києві.

"Евакуація персоналу вже почалася", – сказав представник посольства.

Раніше, у зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію.

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