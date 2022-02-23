Нині в Україні нараховується 36 тисяч резервістів, які пройшли фронт. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він також сказав, що Україна готова дати відсіч атакам на українські міста.

“Щодо атаки на Київ чи будь-яке інше місто. Відсіч буде дана миттєва. Наше військо готове дати відсіч. Ми все робимо необхідне, щоб це не сталося”, — сказав Данілов.

За словами Данілова, українська влада “чітко усвідомлює” всі процеси, які відбуваються на українських територіях і кордонах з РФ та Білоруссю, де продовжили спільні з РФ військові навчання.

“Ми це все відслідковуємо і розуміємо що відбувається. У разі вторгнення на територію нашої країни одразу буде введения воєнний стан, і відповідно всі ви будете проінформовані”, — сказав Данілов.

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