МОЗ рекомендує українцям укомплектувати аптечку першої допомоги

Міністерство охорони здоров’я рекомендує громадянам укомплектувати вміст набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.
На своїй сторінці у Facebook МОЗ оприлюднив рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.
Зокрема, фахівці МОЗ рекомендують підготувати набір бинтів, лейкопластирів, гідрогелеву про опікову пов’язку, термоковдру, термометр, але не ртутний, клапан для штучної вентиляції легень. Пропонують також підготувати й ліки, зокрема, жарознижувальні, ентеросорбент, антисептики для обробки ран. Пропонують знайти й таблетки для знезараження води.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.
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