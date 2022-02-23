Міністерство охорони здоров’я рекомендує громадянам укомплектувати вміст набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

На своїй сторінці у Facebook МОЗ оприлюднив рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Фото: Facebook МОЗ МОЗ рекомендує українцям укомплектувати аптечку першої допомоги

Зокрема, фахівці МОЗ рекомендують підготувати набір бинтів, лейкопластирів, гідрогелеву про опікову пов’язку, термоковдру, термометр, але не ртутний, клапан для штучної вентиляції легень. Пропонують також підготувати й ліки, зокрема, жарознижувальні, ентеросорбент, антисептики для обробки ран. Пропонують знайти й таблетки для знезараження води.

Фото: Facebook МОЗ

Фото: Facebook МОЗ

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