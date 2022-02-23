Окупанти обстрілювали населені пункти Донбасу

Окупанти упродовж доби з "Градів" обстрілювали мирні населені пункти у Луганській області, а також три села у Донецькій області. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
"В хід пішли "Гради". Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч Бойовики накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське", — повідомив Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай додав, що артилерія била по населеним пунктам: Станиця Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве.
Наразі працюють над відновленням комунікацій. Травмованих та загиблих немає.
Як розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, окупанти обстріляли три села у Сартанській громаді. Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено.
Кириленко додав, що у Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок. Жертв немає.
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Що відомо
- Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.
- 21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.
- 20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
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