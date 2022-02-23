Окупанти обстрілювали населені пункти Донбасу

Окупанти упродовж доби з "Градів" обстрілювали мирні населені пункти у Луганській області, а також три села у Донецькій області. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"В хід пішли "Гради". Російсько-окупаційні війська гатили увесь день і ніч Бойовики накривали "градами": Щастя, Муратове, Кряківку, Новотошківське", — повідомив Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай додав, що артилерія била по населеним пунктам: Станиця Луганська, Трьохізбенка, Попасна, Оріхове, Золоте, Троїцьке, Лобачеве.

На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай

На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай

На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай На Луганщині окупанти добу обстрілювали мирні міста з Градів, фото: Гайдай

Наразі працюють над відновленням комунікацій. Травмованих та загиблих немає.

Як розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, окупанти обстріляли три села у Сартанській громаді. Водяне, Бердянське та Орловське. В Орловському снаряд впав біля житлового будинку – сам будинок не пошкоджено.

У Бердянському снаряд влучив в будинок, фото: Кириленко У Бердянському снаряд влучив в будинок, фото: Кириленко

Кириленко додав, що у Водяному внаслідок обстрілу пошкоджено вікна на трьох будинках. У Бердянському снаряд влучив прямо в будинок. Жертв немає.

Читайте також: За мою каденцію 2,5 роки окупанти вперше використали "Гради" — голова Луганської ОДА

Що відомо

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber