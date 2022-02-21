Російські окупанти знову обстріляли Врубівку — ВЦА

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

За його інформацією, окупанти знову обстріляли район школи у Врубівці, протягом 10 хвилин вони випустили 5 снарядів. Загиблих та поранених серед мирних жителів селища немає.

"Прильоти були по вулиці Шкільній, як і 17 лютого. За школу прилетіло. Постраждали чотири двоповерхівки, 31 квартира. Саме головне - жертв немає", — повідомив Фіронов.

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