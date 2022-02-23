Під час обстрілів Луганської області бойовики почали застосовувати реактивну систему залпового вогню "Град". Про це ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"Бойовики стріляють, розуміючі, що їм потрібно зруйнувати інфраструктуру. Сьогодні, 22 лютого обстрілювали Луганську ТЕС та позиції українських військових з "Градів". Можу сказати, що за мою каденцію 2,5 роки окупанти не використовували "Гради". Наразі вже добу окупанти обстрілюють "Градами", — додав він.

Гайдай додав, що кількість обстрілів збільшується.

"Найближчим часом відремонтувати Луганську ТЕС не вдасться через обстріли. Але ми в обхід налагодили електромережу. Нема величезних перебоїв з енергопостачанням в області. Є тільки точково відсутнє постачання Щастя та біля Щастя населені пункти. Єдине, що заважає майстрам відремонтувати — обстріли", — розповів Гайдай.

Він додав, що якщо обстріли продовжатся місто Щастя евакуюють.

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Що відомо

22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор

21 лютого через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕС у місті Щастя

21 лютого на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської області запропонували визнати обстріли Щастя та пошкодження Луганської ТЕС надзвичайною ситуацією державного рівня.

22 лютого Луганська ТЕС частково відновила роботу

Луганська ТЕС є найбільшим виробником електричної енергії в Луганській області та єдиним виробником теплової енергії для споживачів міста Щастя. Від її надійної роботи залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення жителів міста Щастя.

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