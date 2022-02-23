Менш ніж за добу після визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР" на території України колишній американський президент Дональд Тармп прокоментував цю подію і назвав це "геніальним", а війська Російської Федерації найкращими миротворчими силами у світі. Вину за ці події він поклав на нинішню адміністрацію Білого дому. Про це 45-ий президент США заявив в ефірі The Clay Travis & Buck Sexton Show.

"Я зайшов вчора додому, і побачив новину в телевізорі, і я сказав: "Це геній". Путін визнає велику частину України незалежною країною. Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", – прокоментував Трамп у токшоу.

Він заявив, що його команда не допустила б такого, а нинішній президент США не надав жодної відповіді на дії Путіна.

"Треба сказати, що це досить кмітливо. І знаєте, яка відповідь була від Байдена? Відповіді не було. Ні, це дуже сумно. Дуже сумно", – сказав Трамп.

"Я запитав себе: "Наскільки це розумно?" Він (Путін – ред.) введе війська і стане миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Там було більше танків, ніж я мені доводилось колись бачив. Вони збережуть мир. Ось хлопець (Путін – ред.), який дуже кмітливий… Я його дуже добре знаю. Дуже, дуже добре", – прокоментував саркастично Трамп.

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