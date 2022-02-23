Американська космічна технологічна компанія Maxar оприлюднила кілька супутникових знімків, які, за її даними, свідчать про розгортання нових військ і обладнання на заході Росії, а також на півдні Білорусі, повідомляє ВВС.

Розгортання військ і обладнання відбувається поблизу кордонів з Україною, зазначили в Maxar Technologies. Зокрема, понад 100 транспортних засобів були зафіксовані на аеродромі в Білорусі поблизу кордону з Україною, пише ВВС. Ані Росія, ані Білорусь, які останнім часом проводять масштабні навчання на білоруській території, не коментували ці зображення.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

Підсумки Радбезу ООН: Україна узгоджує санкції країн проти Росії — МЗС

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу