Росія намагається влаштувати бунти в українських в’язницях — Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Росія намагається влаштувати бунти в українських тюрмах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За оперативною інформацією, РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі", — повідомив міністр.

За його словами, поки що Росії не вдалося досягти успіху в організації заколотів.

"Але про всяк випадок: наступні кілька тижнів не реагуйте емоційно на сфальшовані відосики та проплачені протести біля в‘язниць. Все буде ок", — наголосив Малюська.

Що відомо

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