22-го лютого Держдума РФ одностайно ратифікувала договір про дружбу між Росією та самоназваними "ДНР" та "ЛНР". А напередодні їхню незалежність визнав Володимир Путін. Як до цього ставляться мешканці підконтрольного Донбасу та як діятиме місцева влада – у матеріалі Суспільного.

За словами волонтера Кирила Долімбаєва, суспільство готове захищати територію України.

"Це повний абсурд, це хвора людина, я маю на увазі Путіна, яка має імперські амбіції яка ненавидить всю українську культуру, українську мову. Вона не хоче, щоб Україна існувала. Ми живемо вже вісім років у війні, ми готові, будемо захищати наше місто, Донеччину, Україну. Вся Україна буде чинити опір", — розповів волонтер Кирило Долімбаєв.

У 2014-му місто два місяці було під окупацією. Це немає повторитися, вважає Кирило.

"В місті був безлад, місцеві манкурти, вони викрадали людей, вони грабували магазини. Не працювали банки — це хаос. Не було поліції не було закону, не було нічого. Якщо росіяни захоплять Маріуполь, а такого не буде, то також повернеться безлад, анархія", — каже Долімбаєв.

За словами керівниці ГО "Eleos" Марини Перетятько, суспільство вже розуміє хто ворог.

"На цей раз ми цього уникнемо — 100% тому що в нас і армія готова і суспільство зрозуміло врешті решт хто ворог. І готові відстоювати свою країну і вже ніхто не чекає тут Росію. Тому я думаю що ми вистоїмо і все буде добре", — говорить Марина.

Готовий захищати свій дім і учасник бойових дій Сергій Щеблєтов. Йому вже довелось це робити у 2015-му, коли потрапив на передову. Тепер, каже, змінилась і армія, і суспільство.

"Напруження є, всі про це говорять. Але немає такої паніки. Я згадую, як тоді скуповували ту гречку, папір, стартові пакети телефонні до 300 гривень доходили. Все ж таки армія набагато міцніша ніж у 2014 році", — каже ветеран АТО.

На дії Кремля відреагували в Луганській та Донецькій обласних військово-цивільних адміністраціях.

"Ми готуємося до найгіршого сценарію, до прямого втручання і вторгнення в Донецьку і Луганську область. Так, ми до цього готуємось, ми готуємось до евакуації, наші військові готові дати відсіч агресору. Ну а якщо того не буде — слава Богу", — повідомив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Я хотів би звернутися до людей, які живуть на тимчасово окупованій території. Я хочу їм сказати, щоб вони не вірили пропаганді Російської Федерації. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності нашої країни в міжнародно визнаних кордонах з Донецьком, Луганськом, Кримом, але виключно політичним шляхом", — розповів керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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