22-го лютого Держдума РФ одностайно ратифікувала договір про дружбу між Росією та самоназваними "ДНР" та "ЛНР". А напередодні їхню незалежність визнав Володимир Путін. Як до цього ставляться мешканці підконтрольного Донбасу та як діятиме місцева влада – у матеріалі Суспільного.
За словами волонтера Кирила Долімбаєва, суспільство готове захищати територію України.
"Це повний абсурд, це хвора людина, я маю на увазі Путіна, яка має імперські амбіції яка ненавидить всю українську культуру, українську мову. Вона не хоче, щоб Україна існувала. Ми живемо вже вісім років у війні, ми готові, будемо захищати наше місто, Донеччину, Україну. Вся Україна буде чинити опір", — розповів волонтер Кирило Долімбаєв.
У 2014-му місто два місяці було під окупацією. Це немає повторитися, вважає Кирило.
"В місті був безлад, місцеві манкуртиМанкурт — це юдина, яка втратила історичну пам'ять, духовні цінності та орієнтири, вони викрадали людей, вони грабували магазини. Не працювали банки — це хаос. Не було поліції не було закону, не було нічого. Якщо росіяни захоплять Маріуполь, а такого не буде, то також повернеться безлад, анархія", — каже Долімбаєв.
За словами керівниці ГО "Eleos" Марини Перетятько, суспільство вже розуміє хто ворог.
"На цей раз ми цього уникнемо — 100% тому що в нас і армія готова і суспільство зрозуміло врешті решт хто ворог. І готові відстоювати свою країну і вже ніхто не чекає тут Росію. Тому я думаю що ми вистоїмо і все буде добре", — говорить Марина.
Готовий захищати свій дім і учасник бойових дій Сергій Щеблєтов. Йому вже довелось це робити у 2015-му, коли потрапив на передову. Тепер, каже, змінилась і армія, і суспільство.
"Напруження є, всі про це говорять. Але немає такої паніки. Я згадую, як тоді скуповували ту гречку, папір, стартові пакети телефонні до 300 гривень доходили. Все ж таки армія набагато міцніша ніж у 2014 році", — каже ветеран АТО.
На дії Кремля відреагували в Луганській та Донецькій обласних військово-цивільних адміністраціях.
"Ми готуємося до найгіршого сценарію, до прямого втручання і вторгнення в Донецьку і Луганську область. Так, ми до цього готуємось, ми готуємось до евакуації, наші військові готові дати відсіч агресору. Ну а якщо того не буде — слава Богу", — повідомив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"Я хотів би звернутися до людей, які живуть на тимчасово окупованій території. Я хочу їм сказати, щоб вони не вірили пропаганді Російської Федерації. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності нашої країни в міжнародно визнаних кордонах з Донецьком, Луганськом, Кримом, але виключно політичним шляхом", — розповів керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.