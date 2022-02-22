Служба безпеки заявила, що їй вдалося перехопити розмови бойовиків самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", у яких вони обговорюють організацію провокацій та обстріли мирного населення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ отримали розмови бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, зокрема між собою бойовики зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення, а також обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців "полку Кадирова". При цьому вони "дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків".

У СБУ зауважили, що бойовики також зізнаються в обстрілах російської території, в яких РФ звинуватила Україну, а також підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську ТЕС.

"Вказані розмови вдалося отримати у ході контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України", — додали у Службі безпеки.

Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.

Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

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