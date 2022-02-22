22 лютого Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт постанови про заяву підтримали шість депутатів-мажоритарників від Полтавщини. Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроєкт підтримали 336 парламентарів. Зокрема, шестеро з них – мажоритарники від Полтавщини. Це четверо представники від фракції «Слуга народу» – Максим Березін, Анастасія Ляшенко, Дмитро Нальотов та Олексій Мовчан. Також – депутати від групи «За майбутнє» Юрій Шаповал і «Довіри» Олег Кулініч. Решта Андрій Боблях та Костянтин Касай від «Слуги народу були відсутні.
"Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у документі.
"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У документі закликають іноземні країни, міжнародні та регіональні організації до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку запуску «Північного потоку-2» та відключенні від здійснення платежів (SWIFT), а також заборону продажу в Російській Федерації високих технологій, зкорема, у сфері енергетики та ВПК.
Що відомо
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.
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