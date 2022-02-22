22 лютого Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт постанови про заяву підтримали шість депутатів-мажоритарників від Полтавщини. Про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт підтримали 336 парламентарів. Зокрема, шестеро з них – мажоритарники від Полтавщини. Це четверо представники від фракції «Слуга народу» – Максим Березін, Анастасія Ляшенко, Дмитро Нальотов та Олексій Мовчан. Також – депутати від групи «За майбутнє» Юрій Шаповал і «Довіри» Олег Кулініч. Решта Андрій Боблях та Костянтин Касай від «Слуги народу були відсутні.

Суспільне Полтава Як голосували нардепи з Полтавщини

"Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у документі.

"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У документі закликають іноземні країни, міжнародні та регіональні організації до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку запуску «Північного потоку-2» та відключенні від здійснення платежів (SWIFT), а також заборону продажу в Російській Федерації високих технологій, зкорема, у сфері енергетики та ВПК.

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