Рада ухвалила заяву щодо оголошення Росією незалежності "Л/ДНР"

Верховна рада прийняла звернення до парламентів світу та міжнародних організацій із закликом осудити визнання Росією незалежності маріонеткових утворень на території України. Депутати просять ввести жорсткі санкції щодо Росії, зокрема відключення від платіжних систем та заборону експорту до високих технологій до РФ Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"За" проєкт постанови № 7088 проголосували 336 депутатів.

"Цим рішенням Російська Федерація здійснила черговий акт агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – ідеться у документі.

"Верховна рада наголошує, що Крим і Донецька і Луганська області залишаються територіями України. Закликає іноземні держави не визнавати незалежність утворень на території України", – заявив голова ВР Руслан Стефанчук.

Як заявляли парламентарі, постанову переписали у більш жорсткій редакції, яка передбачає заклики до введення серйозних санкцій проти Росії. У прийнятому документі мова йде про заморозку ПП-2 та відключенні від SWIFT, а також заборону продажу в РФ високих технологій у сфері енергетики та ВПК.

"Ми дуже ретельно і зважено працювали. Дуже важлива річ, що брали участь в цьому всі представники фракцій. Ми хочемо висловити єдину позицію перед лицем тієї загрози, яка зараз існує. Йдеться про небезпеку повномасштабної війни. Ми просимо посилити санкції і це є наша позиція. Дається оцінка рішенню Путіна щодо визнання. Це продовження війни", – заявив народний від "СН" Олександр Мережко.

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