Прем'єр Польщі запропонував відключити російський "Північний потік-1"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував країнам Заходу подумати над відключенням російського газогону "Північний потік-1".

Про це він заявив під час виступу на 58-й Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, керівництво Росії використовує газ як зброю.

"Тому ми так наполегливо виступаємо проти запуску Північного потоку-2, а також за те, щоб подумати про відключення Північного потоку-1", — сказав Моравецький.

При цьому він запропонував транспортувати природний газ до ЄС через територію України. За його даними, українська газотранспортна система здатна транспортувати 130 мільярдів кубометрів газу, тоді як обидва російські "Північні потоки" — близько 100 мільярдів кубометрів.

"Вони можуть бути легко замінені", — сказав глава польського уряду.

Своєю чергою очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн під час виступу на конференції запевнила, що ЄС не загрожують проблеми з газом, навіть у разі припинення постачання з Росії. Вона зазначила, що ЄС імпортує 90% блакитного палива, близько 40% з яких припадає на Росію.

Що відомо

У липні 2021 року міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау заявили, що країни разом протидіятимуть запуску російського "Північного потоку 2".

14 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціювала енергетичний діалог із Німеччиною. Його мета — напрацювання "енергетичних гарантій" транзиту газу українською територією на тлі запуску російського газогону "Північний потік-2".

17 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції повідомила, що країна готова призупинити "Північний потік-2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС домовляється про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї. Таким чином європейці зможуть впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії.

"Північний потік" — газогін, який пролягає через Балтійське море з Росії до Євросоюзу. Першу гілку газогону від російського Виборга до німецького Любміна ввели в експлуатацію у листопаді 2011 року, другу – восени 2012 року.

"Північний потік — 2" передбачає розширення діючого російського газогону довжиною 1234 кілометри. Він проходить через економічні зони та територіальні води п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км). Початковий проєкт передбачає будівництво й роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

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