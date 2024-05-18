За добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування армії РФ у глибину території України. За минулу добу на фронті відбулось 116 бойових зіткнень з російським військом. З початку цієї доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких 8 — тривають.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11:30 18 травня.

"За уточненою інформацією противник завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБ, 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу "Shahed" та “Ланцет”, здійснив 4072 обстріли по позиціях ЗСУ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону. З початку поточної доби росіяни здійснили дві атаки на позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягли. Уккраїнські підрозділи намагаються відтіснити окупантів в напрямку населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби противник п’ять разів намагався прорвати оборону. ЗСУ відбили чотири атаки, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку окупанти не припиняють спроб прорвати оборону. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На цей час в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну марну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу та одну станцію РЛС противника. Також було збито один російський літак Су-25.