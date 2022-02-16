Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз домовляється про можливість постачання зрідженого та природного газу зі США, Катару, Єгипту, Азербайджану, Нігерії та Південної Кореї. Таким чином європейці зможуть впоратися у разі обмеження постачання газу з Росії, пише Reuters.

"Наші моделі на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу Газпромом тепер показують, що ми перебуваємо скоріше в безпечній ситуації. Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС", – заявила фон дер Ляєн.

Політикиня заявила, що на тлі загрозливої ситуації у Східній Європі необхідно обмежувати залежність Європи від російського газу.

Що відомо

19 січня ціна газу знизилася на 6,3% на тлі помірної погоди в Європі та США на початку тижня. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures .

. Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня 2021 року, коли міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2". Як наслідок, Росія скоротила постачання газу до Європи, як ймовірно не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу.

У результаті, 21 грудня ціна газу перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів. На TTF ф'ючерси на газ досягли історичного максимуму в 182,78 євро/МВт-год, що на 985% більше в річному обчисленні. Відтоді ціни залишаються на історичних максимумах.

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