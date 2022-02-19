Зустріч ТКГ необхідна, щоб створити коридор для евакуації — Гайдай

Для того, щоб створити гуманітарний коридор для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи, заявив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Про це він сказав на брифінгу 19 лютого, відповідаючи на питання, яким чином будуть організовані гуманітарні коридори з окупованих територій і як вони будуть захищені.

"Єдине КПВВ, яке працює зараз, це Станиця Луганська. Щоб створити коридор, треба домовлятись на рівні ТКГ", – сказав він.

"Нам потрібні гарантії від усіх сторін, тобі ми збільшуємо штатну роботу на КПВВ. Якщо ми самі налагодимо процес, то там можливі провокації", – додав Гайдай.

Напередодні віцепрем'єр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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