Президент Володимир Зеленський 19 лютого візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочалася напередодні у столиці Баварії.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

Зазначається, що на "полях" конференції Зеленський планує зустрілися з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України. Президент розраховує досягти конкретних домовленостей щодо надання країні додаткової військової та фінансової підтримки.

"Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж", – зазначили в Офісі президента.

Там додали, що цьогоріч головними темами дискусій на Мюнхенській безпековій конференції будуть загрози на сході Європи та ситуація навколо України, "тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України".

В ОП також повідомили, що ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в окупованому Криму та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави і вона повністю контролюється українськими силами безпеки й оборони.

Раніше у Білому домі заявили, що президент Зеленський не має їхати на Мюнхенську конференцію. На думку лідера США Джо Байдена, на тлі загострення це може бути "немудрим рішенням".

Що відомо

У Мюнхені 18 лютого стартувала конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України.

До Мюнхена запросили президентів України та Росії, однак там буде присутня лише українська делегація. У Путіна відмовилися їхати через те, що начебто не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

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