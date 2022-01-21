Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Ентоні Блінкен домовились на перемовинах у Женеві продовжити діалог. При цьому наступного тижня Сполучені Штати нададуть РФ письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це під час брифінгу за результатами перемовин 21 січня заявив Сергій Лавров.

"Ми обговорювали Україну. Сьогодні наші американські колеги спробували на чільне місце (винести — ред.) проблеми на кордоні Росії та України. І завершили ми домовленістю про те, що нам наступного тижня будуть представлені письмові відповіді на всі наші пропозиції", — повідомив він.

За словами міністра, Блінкен зазначив, що він задоволений обміном думками, який допоможе США наступного тижня підготувати відповідь на російські пропозиції.

"Це не кінець нашого діалогу, наступного тижня ми отримаємо письмову реакцію", — наголосив Лавров.

Про НАТО

Сергій Лавров нагадав, що Росія послідовно виступає проти розширення НАТО.

"Це — блок, який був створений проти СРСР, а зараз він принципово працює проти РФ. Це записано в доктринальних документах" — підкреслив голова російського МЗС.

При цьому російський посадовець запевнив, що РФ не планує напад на Україну.

"Я думаю, що Держдепу слід проаналізувати методи роботи із CNN щодо акуратності фактів. Ви стверджуєте, що ми нападемо на Україну, хоча ми стверджуємо, що це не так", — зауважив міністр.

Також він звинуватив Захід у загостренні ситуації довкола України.

"Вся істерика, яку зараз розкручують наші західні колеги, спрямована на те, щоб спровокувати українські силові дії на Донбасі, або, як мінімум, на те, щоб прикрити повний саботаж українською стороною Мінських домовленостей", — додав Лавров.

Що сказав Блінкен

Своєю чергою, під час брифінгу держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що для США однією з цілей перемовин було з’ясувати, чи готова Росія обрати дипломатичний шлях та вчинити інші необхідні кроки, щоб сприяти деескалації ситуації навколо України. За словами посадовця, Сполучені Штати прагнуть до дипломатичного вирішення ситуації, але готові й до жорсткіших заходів.

"Ми заявили чітко: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це розглядатиметься як вторгнення та призведе до швидкої та жорсткої відповіді США", — наголосив він.

Держсекретар також нагадав, що Росія вдається й до інших видів агресії, в тому числі парамілітарних, а також вчиняє кібератаки.

"Усі види агресії з боку РФ отримають пропорціональну відповідь. Це обговорювалося с Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським — ред.), Кулебою (міністром закордонних справ Дмитром Кулебою — ред.), Шольцом (канцлером Німеччини Олафом Шольцом — ред.), європейськими партнерами", — додав Блінкен.

Держсекретар під час переговорів вкотре нагадав Лаврову про підтримку з боку США та союзників суверенітету та територіальної цілісності України, а також, що майбутнє країни не обговорюватиметься без її участі.

"Нічого без України не обговорюється без України, нічого не обговорюємо без НАТО про НАТО, без Європи — що стосується Європи", — підкреслив посадовець.

Про діалог з РФ

За словами Ентоні Блінкена, Сполучені Штати готові до діалогу з Росією щодо питань безпеки.

"Ми обговорювали стурбованість РФ щодо питань безпеки і готові вирішувати їх на взаємовигідних умовах", — зазначив він.

При цьому держсекретар наголосив, що США не поступляться у принципових питаннях.

"Я також озвучив кілька ідей щодо посилення безпеки, де ми можемо знайти спільні точки, але є принципи, які ми готові захищати. Це стосується права українського народу вибирати майбутнє. Ми не будемо тут торгуватися", — підкреслив він.

"Ми не відступимося від наших принципів. Перший з них — це відкриті двері НАТО. Другий — один народ не може змінювати або порушувати кордони іншої держави та змушувати сусідів змінювати свої прагнення".

Переговори між Лавровом та Блінкеном стали четвертими у серії зустрічей між представниками Росії та Заходу за останні дні. Ці зустрічі відбуваються на тлі повідомлень про перекидання російських військ до українських кордонів та побоювань Заходу щодо того, що Росія може розпочати вторгнення в Україну.

Про результат перемовин

Як повідомив Ентоні Блінкен, американська делегація повернеться до США для консультацій з президентом Джозефом Байденом. При цьому він вважає, що завдяки перемовинам сторони почали краще розуміти позиції одне одного.

"На основі наших дискусій ми домовилися, що важливо продовжувати дипломатичний процес. Після цього ми можемо поділитися нашими ідеями протягом наступних тижнів, після чого продовжуватимемо роботу, але тут Росія повинна вибирати, яким шляхом краще йти далі", — наголосив держсекретар.

Водночас він висловив скепсис із приводу заяв російської сторони про те, що РФ не прагне нападати на Україну.

"Ми не працюємо на основі емоцій. Те, що накопичення сил на кордоні відбулося — це факт. Якщо Путін захоче, він може здійснити атаку на Україну зі сходу та з півночі. Ми бачили кроки з дестабілізації ситуації в Україні. Росія у 2014 напала на Україну, анексувала Крим, продовжує підтримувати конфлікт на Сході. Ми чуємо їхні заяви, що Росія не збирається нападати на Україну, але бачимо факти", — наголосив Блінкен.

За словами посадовця, США працюватиме за двома напрямками й готуватиметься як до дипломатичного розв'язання проблеми, так й до можливої агресії з боку РФ. Він також підтвердив, що наступного тижня США нададуть Росії письмову відповідь щодо безпекових пропозицій.

"Ми домовилися про те, що наступного тижня поділимося ідеями у письмовому вигляді — те що казала Росія — на основі того, що ми отримали від РФ", — зазначив Блінкен.

Держсекретар додав, що за необхідності діалог між США та Росією може бути переведений із рівня міністрів на рівень президентів.

"Якщо це знадобиться, то ми готові будемо це зробити", — підкреслив він.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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