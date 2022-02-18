Найманці замінували інфраструктурні об'єкти у Донецьку — розвідка

Найманці замінували низку об'єктів на тимчасово окупованій території Донецька. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх підриву", — йдеться у повідомленні.

Додали, що мінування має дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях та створити підстави для звинувачення України у терактах.

Головне управління розвідки закликає жителів Донецька не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

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