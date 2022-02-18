Перший транш допомоги від ЄС надійде наприкінці березня — початку квітня

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро може надійти Україні вже наприкінці березня або на початку квітня 2022 року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко 18 лютого під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє Суспільне.

"Відповідь ЄС у готовності підтримати Україну, надавши 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, є безпрецедентно швидкою. Перший транш такої допомоги становитиме 600 млн євро. Ми сподіваємось отримати ці кошти наприкінці березня — на початку квітня", — сказав Марченко.

Другий транш Україна отримає після виконання узгоджених короткострокових заходів щодо структурних реформ над якими наразі працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів.

Крім цього, Марченко повідомив, що вже найближчим часом Україна може отримати 700 мільйонів доларів допомоги від МВФ за результатом перегляду програми Stand-By.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується в червні 2022 року. Та за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд доларів", — повідомив міністр.

Раніше США анонсували надання Україні гарантії суверенної позики в розмірі до 1 мільярда доларів для підтримки програми економічних реформ і подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

А президент Франції Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 8 лютого оголосив про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

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