Мінцифри анонсувало перші в Україні кібернавчання. Коли вони відбудуться

Навесні 2022 року в Україні проведуть перші в історії України навчання, під час яких спеціалісти перевірять вразливість ресурсів, які останнім часом зазнали кібератак.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми плануємо за два-три місяці провести кібернавчання взагалі перші в історії України", — зазначив він.

У межах навчань спеціалісти у форматі конкурсу протестують всі ресурси, які піддались атакам за цей час.

"Це такий "bland it” підхід і кібернавчання через bug bounty, де буде рейтинг українських кіберспеціалістів. Тобто дуже важливий, цікавий, що інтегрує бізнес і спеціалістів в допомогу державі. Дуже важливий проєкт", — підкреслив міністр.

За його словами, нині Мінцифри спілкується з організаторами подібних проєктів для того, щоб створити український аналог.

"Щоб він був максимально відкритий, щоб велика кількість українських спеціалістів взяла участь, щоб призовий фонд був достойний, скажімо. А з іншого боку, ми зараз реєструємо законопроєкти, які легалізують подібні процеси в нашій країні. Тому що потрібні законодавчі покращення для того, щоб спеціалісти брали тут участь", — розповів Федоров.

Він додав, що участь у запланованих навчаннях братимуть українські спеціалісти.

"Поки що ми бачимо що в першу чергу так. Тому що, з одного боку, потрібно зрозуміти, що змінилось і наскільки там без вразливостей працюють ті інформаційні ресурси і навіть сайти, в яких немає персональних даних. А з іншого боку, ми дуже хочемо інтегрувати саме українських спеціалістів в розвиток української кіберстійкості.

За словами Федорова, нині в Україні дуже багато спеціалістів, але вони не задіяні в розвитку кібербезпеки.

Це — проблема. Нам потрібно їх залучити, щоб вони не боялися держави, а навпаки допомагали", — підсумував міністр.

Інтерв'ю Михайла Федорова Суспільному читайте на нашому сайті незабаром.

Що відомо

У вівторок, 15 лютого, виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив відповідальний за платформу радіо член правління НСТУ Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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