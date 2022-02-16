Кібератака на урядові сайти та банки України, яка була здійснена 15 лютого, стала найбільшою в історії України, а вартість її проведення становить мільйони доларів. При цьому в РНБО зазначили, що останні події свідчать про зміну механізмів та цілей таких атак.

Про це під час брифінгу заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора, 15 лютого, була здійснена найбільша в історії України DDos-атака на урядові сайти й на банківський сектор", — розповів він.

За словами міністра, всі органи які відповідають за кібербезпеку, внутрішні служби кібербезпеки та інформаційної безпеки в банківських установах, працювали над тим, щоб протидіяти цим атакам і ліквідувати їх якнайшвидше.

"Дійсно, ця атака має безпрецедентний характер. Зрозуміло що вона готувалась заздалегідь, і ключова мета, ціль цієї атаки — це дестабілізація", — підкреслив посадовець.

За словами міністра, організатори атаки намагались посіяти паніку та зробити все для того, щоб в Україні з'явився певний хаос. Він наголосив, що завдяки реакції органів, які відповідають за кібербезпеку, цьому вдалося запобігти.

"Банківська система дуже швидко відновилась, всі сайти були відновлені також в дуже швидкий час", — зауважив він.

За словами Федорова, вартість подібної атаки становить мільйони доларів.

При цьому керівниця служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО України Наталія Ткачук зазначила, що нині спостерігається ґрунтовна зміна механізмів та мети здійснення кібератак на критичну інфраструктуру України та на державному електроні інформаційні ресурси.

"Якщо раніше головною метою кібератак було отримання специфічної інформації розвідувального характеру, персональних даних громадян, які могли якось приховано використовуватися у протиправних цілях, або виведення з ладу об'єктів інфраструктури, то сьогодні кібератаки фактично стали інструментарієм спеціальних інформаційних операцій країни-агресора", — зазначила вона.

За словами Ткачук, в першу чергу такі кібератаки мають за мету маніпуляцію суспільством, дестабілізацію всередині суспільства, дискредитацію органів державної влади України, а також дискредитацію України на міжнародній арені

Що відомо

15 лютого почалися перебої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги були відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Перед цим клієнти "ПриватБанку" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.

Національна поліція 15 лютого відкрила провадження за двома статями Кримінального кодексу через DDOS-атаки.

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