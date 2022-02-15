Нацполіція відкрила провадження за фактом DDoS-атак на українські сайти

Національна поліція 15 лютого відкрила провадження за двома статями Кримінального кодексу через DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці розпочали перевірку за зверненням "одного з державних банків".

"Було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", — йдеться у повідомленні Нацполу.

За фактом несанкціонованого втручання слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

Що відомо

15 лютого почалися перебої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Клієнти "ПриватБанку" отримали попередження про те, що банкомати фінустанови не працюватимуть 15 лютого. У банку заявили, що ця інформація є фейковою, а банкомати та відділення працюють у звичайному режимі.

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