Кібератака на сайт Міноборони ще триває — пресслужба

Кібератака на сайт Міністерства оборони ще триває. Про це повідомила пресслужба відомства на його сайті, який станом на 19-ту годину працював із перебоями.

“Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт”, — йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, зловмисники, напевно, знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту.

“Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось. Наші фахівці за підтримки всіх суб’єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу”, — повідомили в Міноборони.

Там додали, що партнери зі США надали українській стороні технічні консультації та сервіси додаткового захисту.

“Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями”, — розповіли про особливості кібератаки у Міноборони.

“Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США”, — йдеться у повідомленні.

Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів — буде стабільно функціонувати, пояснили фахівці.

У Міноборони також зазначили, що така кібератака на сайт дала можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю як із закордонними партнерами, так і між колегами із різних українських відомств.

“Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено”, — зазначили у відомстві.

Там також повідомили, що оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку.

Що відомо

У вівторок, 15 лютого, виникли збої в роботі Приват24, Ощадбанку, сайтів Міністерства оборони та Збройних Сил України. Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, проблеми сталися через DDoS-атаку. Також атакували і сайт Українського радіо, повідомив генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін. Станом на 19:30 послуги відновлені, заявили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.

Близько 20:00 15 лютого почалася DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

За фактом DDoS-атак на вебресурси Нацполіція відкрила провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

16 лютого в Міноборони заявили, що на офіційний вебпортал МОУ продовжують здійснюватися DDoS-атаки. Українські фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

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