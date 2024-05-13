У Дії розпочинають бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана"

Мінветеранів та Мінцифри починають бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, — написав Федоров у Телеграм.

Він пояснив, що протестувати новий документ у застосунку можна, якщо є паспорт у Дії та картка платника податків (РНОКПП).

Записатися на бета-тестування можуть:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції Гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Як відзначили у Генштабі ЗСУ, бета-тестування не означає повноцінного впровадження сервісу. І на цьому етапі ще не дає права користуватися е-Посвідченням для отримання пільг до дати його офіційного впровадження.

У Генштабі також пояснили, що має бути у сформованому тестовому е-Посвідченні ветерана:

назва посвідчення

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

відцифрований образ обличчя

пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого надано статус

орган, який видав посвідчення

серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення

група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

унікальний електронний ідентифікатор.

Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції.