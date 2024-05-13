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У Дії розпочинають бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана"
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У Дії розпочинають бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана"

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У Дії розпочинають бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана"
Посвідчення ветерана в Дії. Телеграм міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Мінветеранів та Мінцифри починають бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, — написав Федоров у Телеграм.

Він пояснив, що протестувати новий документ у застосунку можна, якщо є паспорт у Дії та картка платника податків (РНОКПП).

Записатися на бета-тестування можуть:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції Гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Як відзначили у Генштабі ЗСУ, бета-тестування не означає повноцінного впровадження сервісу. І на цьому етапі ще не дає права користуватися е-Посвідченням для отримання пільг до дати його офіційного впровадження.

У Генштабі також пояснили, що має бути у сформованому тестовому е-Посвідченні ветерана:

  • назва посвідчення
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
  • відцифрований образ обличчя
  • пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого надано статус
  • орган, який видав посвідчення
  • серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення
  • група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
  • унікальний електронний ідентифікатор.

Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції.

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