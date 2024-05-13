У Дії розпочинають бета-тестування сервісу "Посвідчення ветерана"

Мінветеранів та Мінцифри починають бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.
Про це повідомляють Генштаб ЗСУ та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі”, — написав Федоров у Телеграм.
Він пояснив, що протестувати новий документ у застосунку можна, якщо є паспорт у Дії та картка платника податків (РНОКПП).
Записатися на бета-тестування можуть:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції Гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.
Як відзначили у Генштабі ЗСУ, бета-тестування не означає повноцінного впровадження сервісу. І на цьому етапі ще не дає права користуватися е-Посвідченням для отримання пільг до дати його офіційного впровадження.
У Генштабі також пояснили, що має бути у сформованому тестовому е-Посвідченні ветерана:
- назва посвідчення
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
- відцифрований образ обличчя
- пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого надано статус
- орган, який видав посвідчення
- серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення
- група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
- унікальний електронний ідентифікатор.
Послуги реалізуються Мінцифрою спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції.