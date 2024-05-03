10 мільйонів для українських стартапів від Google: як подати заявку

Компанія Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів. 100 українських фірм зможуть отримати до $100 тисяч для свого бізнесу. В Мінцифри оголосили, що вже можна подавати заявки.

Про це пишуть пресслужба Міністерства цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров. Про запуск оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit.

"У 2024 та 2025 роках другий Фонд підтримки стартапів Google у розмірі 10 мільйонів доларів США буде розподілено між приблизно 100 компаніями, заснованими в Україні", — ідеться на сайті Google for Sturtups.

Окрім фінансування, стартапи можуть отримати додаткові $350 тисяч як кредити Google Cloud і підтримку від наставників.

Ця інвестиція покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свої стартапи, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для післявоєнного економічного відновлення. Фондом керуватиме зовнішній партнер.

Як подати заявку

Щоб отримати підтримку від Google, необхідно мати:

зареєстровану юридичну особу в Україні;

MVP , який має потенційний комерційний успіх та цінність для користувачів.

Пріоритет надаватимуть компаніям, які використовують штучний інтелект.

Подати заявку потрібно до 5 червня за посиланням.

Переможців другого етапу оголошуватимуть поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав гранти 58 українським стартапам на загальну суму $5 млн.

"Багато хто з них, наприклад Skyworker.ai та Mindly, використовують штучний інтелект для створення економічних можливостей; а декілька отримали визнання з боку всесвітніх експертів, наприклад Zeely, засновники якого потрапили до списку Forbes Europe 30 Under 30", — додають у компанії.