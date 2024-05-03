НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
10 мільйонів для українських стартапів від Google: як подати заявку
БІЗНЕСМІНЦИФРАЕкономікаІнтернет

10 мільйонів для українських стартапів від Google: як подати заявку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
10 мільйонів для українських стартапів, фонд підтримки Google
Логотип Google. Фото: АР/Peter Morgan

Компанія Google запускає другий етап Фонду підтримки для українських стартапів. 100 українських фірм зможуть отримати до $100 тисяч для свого бізнесу. В Мінцифри оголосили, що вже можна подавати заявки.

Про це пишуть пресслужба Міністерства цифрової трансформації та міністр Михайло Федоров. Про запуск оголосили на технологічній конференції Tech Ecosystem Summit.

"У 2024 та 2025 роках другий Фонд підтримки стартапів Google у розмірі 10 мільйонів доларів США буде розподілено між приблизно 100 компаніями, заснованими в Україні", — ідеться на сайті Google for Sturtups.

Окрім фінансування, стартапи можуть отримати додаткові $350 тисяч як кредити Google Cloud і підтримку від наставників.

Ця інвестиція покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свої стартапи, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для післявоєнного економічного відновлення. Фондом керуватиме зовнішній партнер.

Як подати заявку

Щоб отримати підтримку від Google, необхідно мати:

  • зареєстровану юридичну особу в Україні;
  • MVPMinimum viable product — мінімально життєздатний продукт. Тестова версія товару, послуги чи сервісу, який має потенційний комерційний успіх та цінність для користувачів.

Пріоритет надаватимуть компаніям, які використовують штучний інтелект.

Подати заявку потрібно до 5 червня за посиланням.

Переможців другого етапу оголошуватимуть поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.

Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав гранти 58 українським стартапам на загальну суму $5 млн.

"Багато хто з них, наприклад Skyworker.ai та Mindly, використовують штучний інтелект для створення економічних можливостей; а декілька отримали визнання з боку всесвітніх експертів, наприклад Zeely, засновники якого потрапили до списку Forbes Europe 30 Under 30", — додають у компанії.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Бернар Арно
Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу. Хто потрапив до ТОП-5
В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів — Гетманцев
В Україні за рік стало на 1200 більше гривневих мільйонерів — Гетманцев
Hugo Boss, Росія
Німецька Hugo Boss продала свій бізнес у Росії
Knauf
Німецька компанія Knauf йде з Росії після репортажу про участь у “відбудові” Маріуполя
На початок