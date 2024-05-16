Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech та деяких інших технологічних компаній — з огляду на суспільний резонанс та щоб розібратися окремо щодо кожної компанії.

Про це Свириденко написала у Фейсбуці у четвер 16 травня.

Вона пояснила, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

На основі рішення Генштабу, зазначила міністерка, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

“Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час”, — написала посадовиця.

За її словами, ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.

Свириденко пообіцяла, що влада проведе оновлення постанови, аби знайти “оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці”.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації. Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко оприлюднив відповідний наказ Міністерства економіки від 8 квітня.

Військовозобов'язані працівники даних компаній отримали відстрочку від мобілізації строком на 6 місяців – до 8 жовтня 2024 року.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон", — зазначив нардеп.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав дивним це рішення Мінекономіки пробронювання.

"Просто скажу, що одне підприємство в цьому списку з гральної сфери за статистикою є одним з найгірших податковим навантаженням і дуууже великими питаннями від Держави по сплаті податків за минулі періоди. Тому тим більше таке рішення дивне", — написав Железняк.