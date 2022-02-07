Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю. Вони в разі збройного конфлікту будуть брати участь нарівні з армією.

Як повідомляє провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого", про це Лукашенко заявив під час зустрічі з міністром з надзвичайних ситуацій Вадимом Синявським.

"Для того щоб бути силовиком, потрібно чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили в МНС, яку частину ми будемо озброювати", — заявив самопроголошений білоруський президент.

Лукашенко наголосив, що озброєні надзвичайники будуть брати участь у бойових діях нарівні зі збройними силами країни: "Якщо відбудеться якийсь конфлікт, не дай бог війна, в нас що, в МНС моцні співробітники збоку стоятимуть? Ні. Вони не лише пожежі гасити будуть".

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