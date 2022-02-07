Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю. Вони в разі збройного конфлікту будуть брати участь нарівні з армією.
Як повідомляє провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого", про це Лукашенко заявив під час зустрічі з міністром з надзвичайних ситуацій Вадимом Синявським.
"Для того щоб бути силовиком, потрібно чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили в МНС, яку частину ми будемо озброювати", — заявив самопроголошений білоруський президент.
Лукашенко наголосив, що озброєні надзвичайники будуть брати участь у бойових діях нарівні зі збройними силами країни: "Якщо відбудеться якийсь конфлікт, не дай бог війна, в нас що, в МНС моцні співробітники збоку стоятимуть? Ні. Вони не лише пожежі гасити будуть".
Читайте також: Чого чекати від Лукашенка та білоруських військ на кордоні з Україною. Відповідає політолог
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська розвідка не спостерігає формування ударних груп російської армії у Білорусі, прикордонних районах РФ та на території окупованого Криму.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
"Створення нового світового порядку": посол України в Японії — про дипломатичні війни заради миру
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!