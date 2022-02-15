Що означають заяви Міноборони РФ про початок відведення військ від кордону з Україною, плани Держдуми визнати терористичні "ЛНР" та "ДНР" та як наша держава використала місяць на підготовку до відбиття агресії. Відповіді на ці та інші питання на прохання Суспільного дав Михайло Жирохов.

Він – військовий оглядач, завідувач філії "Військово-історичний музей" чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського, автор книг з історії та розвитку локальних конфліктів на території колишнього СРСР, зокрема на Донбасі. Далі – його думки з цього приводу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Михайло Жирохов

Ситуація на прикордонні змінюється практично кожен день, і з великою ймовірністю 15 лютого може виявитися вирішальним днем у плані подальшого розвитку подій. З одного боку, на сьогодні заплановано розгляд у Державній Думі РФ одразу двох запитів депутатів на визнання Москвою незалежності одразу двох квазідержав – "ДНР" та "ЛНР" (Російська дума вже проголосувала за звернення до Путіна щодо визнання "ЛДНР" незалежними державами, – ред.). Міністр закордонних справ України вже заявив, що Київ розцінюватиме визнання Москвою самопроголошених республік Донбасу як вихід Росії з Мінських угод.

З іншого боку – міністерство оборони РФ заявило, що після навчань війська двох округів – Південного та Західного – почнуть повертатися до місць постійної дислокації.

ФОТО: Фейсбук-сторінка Михайла Жирохова Найактуальніша, на думку Михайла Жирохова, мапа розміщення російських сил навколо кордонів України

Мало того, зараз демонструється відео техніки, яку вантажать на залізничні вагони нібито для відправки. Поки що нічого не йдеться про Східний воєнний округ, а це частини, що дислокуються на Далекому Сході.

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Як це корелюється із заявами за 14 лютого російських офіційних осіб про те, що у разі провокації проти громадян РФ, у тому числі і на Донбасі, застосують військову силу, поки що абсолютно незрозуміло. Але взаємовиключні політичні заяви – це майже норма для росіян. У будь-якому разі можна говорити, що загроза повномасштабного вторгнення потроху відходить на другий план, хоча у випадку з Росією ні в чому не можна бути впевненим до кінця.

Водночас, судячи з усього, зрушення пішли і по іншому напрямку – так, 14 лютого наш міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Республіки Білорусь, за результатами якої на спільні російсько-білоруські навчання буде відряджено військових спостерігачів з боку ЗСУ. Зрозуміло, що це ще не повноцінне відведення та деескалація, але, як мінімум, перший крок зроблений.

ФОТО: Міністерство оборони України Олексій Резніков (ліворуч) провів телефонну розмову з Міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним (праворуч)

З іншого боку – за останні два тижні значно посилилися українська армія, і з цим доведеться рахуватися російським генералам під час коригування своїх планів. Так, крім протитанкової зброї через балтійські країни, нам пішли переносні зенітно-ракетні комплекси типу "Стінгер". Канада заявила про початок постачання летальної зброї. Фактично, постачання вже розпочалися, американські та британські транспортні літаки практично в режимі нон-стоп приземляються в Бориспіль.

Хоча наші західні партнери й заявляють про виведення своїх військових інструкторів – однак це може бути як і один із предметів політичних домовленостей із Кремлем, так і констатація того, що підготовлена достатня кількість інструкторів з числа військовослужбовців ЗСУ, які почнуть підготовку операторів ПТРК та ПЗРК вже безпосередньо в частинах або на базі навчального центру "Десна".

Посилюється і наше угруповання на прикордонні – так, зранку 15 лютого з аеродрому Чугуєва підняли розвідувально-ударний дрон "Байрактар", який патрулює північний кордон, у тому числі й у межах Чернігівської області. Таким чином, можна констатувати, що розгорнуть вже третій пункт управління турецькими апаратами – до цього їх розгорнули на аеродромі Старокостянтинів та Кульбакіно (під Миколаєвим).

У ході командно-штабного навчання "Заметіль – 2022" планується відпрацювання взаємодії дій ЗСУ з іншими силовими структурами: зокрема, Прикордонною службою, Національною Гвардією України, патрульною поліцією. Все це відбувається прямо зараз – у тому числі у Сумській та Чернігівських областях.

Навіть якщо примара повномасштабної війни відійде на другий план, однак Україна виходить із цієї кризи більш підготовленою. За місяць ми здобули стільки сучасного озброєння, скільки не отримували за всі 30 років незалежності. На місцевому рівні вперше поставлені кілька важливих питань – як стан цивільної оборони. І тут варто продовжувати роботу в цьому напрямку. Все-таки область прикордонна, і війна все-таки ще не закінчилася. Військові вже навіть станом на зараз отримали безцінний досвід організації оборони кордону та прикордонних територій, взаємодії з іншими структурами, почалося повноцінне будівництво системи територіальної оборони.

Щоправда, проявилися й серйозні проблеми. І одна з них – слабкий рівень взаємодії військових структур із громадянським суспільством. На місцевому рівні військові прес-служби виявилися не здатними надавати актуальну інформацію населенню в прискореному режимі, без бюрократичних перепон. А це було вкрай необхідно в умовах інформаційної атаки, коли в медіапростір постійно вкидалися фейкові новини.

Тепер головне – всі ці помилки врахувати та продовжувати роботу щодо зміцнення обороноздатності нашої держави.

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