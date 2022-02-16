Рада національної безпеки та оборони може застосувати персональні санкції проти кожного з депутатів Державної Думи РФ, які голосували за звернення до президента Володимира Путіна щодо легітимізації самопроголошених "ЛДНР". Про це заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Беззаперечно, це не просто акт ескалації це продовження агресії щодо України. Відповідно правильною реакцією було б накладення санкцій на кожного депутата Держдуми, які голосували за це рішення", — наголосив Стефанчук.

Він додав, що, як член РНБО, буде пропонувати такі рішення.

"Ми не будемо обмежуватись Україною, будемо звертатися до закордонних колег. Поки що на рівні ідеї. Дуже важливо не підіймати все емоційно", — додав спікер.

Що відомо

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі звернулася до ОБСЄ з проханням скликати термінове засідання — там мають обговорити рішення Державної думи Росії щодо визнання "ЛДНР".

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