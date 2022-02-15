Російські окупанти проводять рейди по приватних підприємствах та громадських місцях в ОРДЛО. Вони шукають людей, які ухиляються від військового обліку.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини збільшилась кількість інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. Вони перевіряють боєздатність окупаційних підрозділів.

"Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом", — повідомили у розвідці.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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