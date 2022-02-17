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Окупанти стріляли з мінометів, артилерії та задіяли БПЛА — штаб ООС
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Окупанти стріляли з мінометів, артилерії та задіяли БПЛА — штаб ООС

Олександра Папіна
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Окупанти стріляли з мінометів, артилерії та задіяли БПЛА — штаб ООС фото: Штаб ООС

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Сизого та Катеринівки.

"Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25", - повідомили у штабі.

Від початку 17 лютого окупанти відкривали вогонь з артилерії 122-го калібру та мінометів 120-го калібру поблизу Причепилівки та Водяного.

Що відомо

15 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

  • 14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.
  • 13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

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