Окупанти стріляли з мінометів, артилерії та задіяли БПЛА — штаб ООС

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

Окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Сизого та Катеринівки.

"Поблизу Лобачевого та Водяного окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25", - повідомили у штабі.

Від початку 17 лютого окупанти відкривали вогонь з артилерії 122-го калібру та мінометів 120-го калібру поблизу Причепилівки та Водяного.

Що відомо

15 лютого російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

14 лютого російські окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

13 лютого російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

11 лютого бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі.

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